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«عسيري»: لا حاجة لعزل «ضيوف الرحمن» حال عدم ظهور أعراض

«عسيري»: لا حاجة لعزل «ضيوف الرحمن» حال عدم ظهور أعراض
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح د. عبدالله بن مفرح عسيري، استشاري الأمراض المعدية بوزارة الصحة، أنه لا حاجة لضيوف الرحمن لإجراء فحص كورونا أو العزل إذا لم تظهر عليهم أعراض خلال الأسبوعين التي تلي انتهاء المناسك.

وقال عسيري، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “يسأل بعض العائدين من حج هذا العام عن الحاجة لفحوصات كوفيد أو العزل عند عودتهم إلى أهليهم”.

وأجاب عبدالله عسيري بقوله: “بما أن جميع الحجاج والعاملين في الحج حصلوا على لقاحات كوفيد ولله الحمد، فلا حاجة للفحص أو العزل إذا لم تظهر أعراض خلال الأسبوعين التي تلي انتهاء المناسك.. تقبل الله طاعتكم”.

 

 

 

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