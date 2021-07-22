«الزكاة»: 4 اشتراطات على «المتاجر» اتباعها حال تجاوزت المبيعات 375 ألف ريال سنوياً

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أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والدخل، الاشتراطات التي يجب على أصحاب المتاجر الإلكترونية اتباعها، حال تجاوزت قيمة مبيعاتهم السنوية 375 ألف ريال.

وأشارت الهيئة، عبر حسابها في “تويتر”، أنه يتوجب على أصحاب المتاجر الإلكترونية الذين تتجاوز مبيعاتهم 375 ألف ريال سنويًا اتباع ما يلي:

1- التسجيل أولا في ضريبة القيمة المضافة

2- عرض الشهادة الضريبية في المتجر الإلكتروني بشكل واضح.

3- رفع الإقرارات الضريبية

4- سداد الالتزامات الضريبية رابعًا.