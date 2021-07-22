الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«الزكاة»: 4 اشتراطات على «المتاجر» اتباعها حال تجاوزت المبيعات 375 ألف ريال سنوياً

«الزكاة»: 4 اشتراطات على «المتاجر» اتباعها حال تجاوزت المبيعات 375 ألف ريال سنوياً
0

تواصل – فريق التحرير:

أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والدخل، الاشتراطات التي يجب على أصحاب المتاجر الإلكترونية اتباعها، حال تجاوزت قيمة مبيعاتهم السنوية 375 ألف ريال.

وأشارت الهيئة، عبر حسابها في “تويتر”، أنه يتوجب على أصحاب المتاجر الإلكترونية الذين تتجاوز مبيعاتهم 375 ألف ريال سنويًا اتباع ما يلي:

1- التسجيل أولا في ضريبة القيمة المضافة

2- عرض الشهادة الضريبية في المتجر الإلكتروني بشكل واضح.

3- رفع الإقرارات الضريبية

4- سداد الالتزامات الضريبية رابعًا.

 

 

مواد ذات صلة

شرطة الرياض تطيح بمواطن و3 مخالفين لنظام الإقامة امتهنوا سرقة المتاجر

شرطة الرياض تطيح بمواطن و3 مخالفين لنظام الإقامة امتهنوا سرقة المتاجر

شاهد.. ردة فعل مقيمة من الأسعار بعد دخولها أحد المحلات

شاهد.. ردة فعل مقيمة من الأسعار بعد دخولها أحد المحلات

أمانة الرياض: مهلة 60 يوماً للمحلات والمراكز التجارية لتركيب منزلق لذوي الإعاقة

أمانة الرياض: مهلة 60 يوماً للمحلات والمراكز التجارية لتركيب منزلق لذوي الإعاقة

«اشتراطات بلدية» للأسواق التجارية تتعلق بالمنشآت والموظفين والمتسوّقين

«اشتراطات بلدية» للأسواق التجارية تتعلق بالمنشآت والموظفين والمتسوّقين

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة