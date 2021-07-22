عدد جرعات لقاح كورونا في المملكة يرتفع لـ 23.5 مليون جرعة

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أظهرت بيانات وزارة الصحة، مساء اليوم الخميس، وصول الجرعات المعطاة من لقاح فيروس كورونا “كوفيد 19” إلى 23,596,995 جرعة، منها 18.4 مليون جرعة أولى، و5.1 مليون جرعة ثانية، فيما بلغ عدد من تلقوا اللقاح من كبار السن 1.42 مليون شخص.

وأوضحت البيانات أن الـ 24 ساعة الماضية شهدت تسجيل أكثر من 326.7 ألف جرعة جديدة للمواطنين والمقيمين.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة، مستجدات فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، حيث تم تسجيل (1162) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأضافت وزارة الصحة، أنه تم تسجيل (15) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (1386) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (495,650) حالة ولله الحمد.