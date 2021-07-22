«التعليم» تحدد 35 مركزاً لتلقي «لقاح كورونا» على مستوى المملكة

تواصل – فريق التحرير:

شددت وزارة التعليم على أهمية المبادرة بأخذ اللقاح في 35 مركزاً لتقديم اللقاحات في الجامعات، موضحة أن الأولوية لمنسوبي التعليم.

وحددت وزارة التعليم، عبر حسابها في “تويتر”، مراكز تلقي اللقاح في الجامعات على مستوى المملكة والتي تشمل “جامعة الباحة وجامعة نجران وجامعة جازان وجامعة الملك عبدالعزيز وجامعة الملك سعود، وجامعة الأمير سطام، وجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، والجامعة السعودية الإلكترونية، وجامعة الإمام محمد بن سعود، وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، وجامعة طيبة، وجامعة الطائف، وجامعة جدة، وجامعة أم القرى، وجامعة المجمعة، وجامعة بيشة، وجامعة الملك خالد، وجامعة حفر الباطن، وجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، والجامعة الإسلامية، وجامعة الجوف ، وجامعة تبوك، وجامعة القصيم، وجامعة الحدود الشمالية، وجامعة حائل”.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، مستجدات فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، حيث تم تسجيل (1162) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأضافت وزارة الصحة، أنه تم تسجيل (15) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (1386) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (495,650) حالة.