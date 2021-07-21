طريقة سهلة لمعرفة السبب الرئيسي لبطء وتعطل أجهزة الحاسوب (فيديو)

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يعاني البعض من مستخدمي أجهزة الكمبيوتر من مشاكل ارتفاع حرارة الأجهزة، مما يتسبب في بطء الجهاز وتعطيل أداء المهام المطلوبة.

وفي هذا السياق، أوضح الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي أن أحد الأسباب الرئيسية لبطء جهازك الكمبيوتر أو عدم تجاوبه السريع معك هو ارتفاع درجة حرارته الداخلية؛ خصوصاً ارتفاع درجة حرارة المعالج!

وأضاف الحمادي، عبر حسابه في “تويتر، أن هناك برنامج متميز يعطي المستخدم درجة حرارة معالج الجهاز بشكل لحظي؛ مضيفا أنه “بإمكانك عبره معرفة متى ترتفع حرارته الداخلية”.

وأشار الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي، إلى أنه يمكن الاستفادة من الخدمة من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).