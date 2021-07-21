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أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأميرة نوف بنت خالد

أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأميرة نوف بنت خالد
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تواصل – فريق التحرير:

أدى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض عقب صلاة العصر اليوم, صلاة الميت على صاحبة السمو الأميرة / نوف بنت خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود – رحمها الله – وذلك بجامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض.

وأدى الصلاة مع سموه سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ, وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز, وصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز, وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين, وصاحب السمو الأمير نواف بن عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن, وصاحب السمو الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي, وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية, وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين, وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن طلال بن عبدالعزيز, وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين, وصاحب السمو الملكي الأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز, وصاحب السمو الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن محافظ الدرعية, وصاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان.

كما أدى الصلاة أبناء الفقيدة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز, وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية, وعدد من أصحاب السمو الأمراء والمسؤولين وجمع من المواطنين.

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