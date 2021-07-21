بدقة 12 ميغابيكسل.. «كاميرا درون» متطورة تلتقط الذكريات من الأعلى

تواصل – وكالات:

يرغب الكثير من الناس في التقاط صور تذكارية تجمعهم بالأهل والأصدقاء في المناسبات الخاصة والاجتماعية، ويمكن أن يتحقق ذلك من خلال كاميرا درون متطورة بحجم الجيب تتيح لك التقاط صور رائعة من زوايا لا يمكن الوصول إليها بشكل يدوي، والكاميرا تحمل اسم اسم AIR PIX .

ومن مميزات الكاميرا المتطورة أنها تأتي بعدسة 12 ميغابيكسل لتلتقط صورًا مذهلة بسلاسة، وكل ما عليك فعله هو توصيلها بهاتفك الذكي باستخدام تطبيق Air Selfie والذي يتيح لك الاختيار من بين مجموعة من مسارات الطيران المحددة بشكل مسبق.

وإذا كنت بحاجة إلى مزيد من التحكم في لقطاتك، فيمكنك التحكم بالطائرة بدون طيار بيديك باستخدام وضع الإيماءة، أو استخدام الوضع اليدوي لمزيد من التنقل الدقيق.

ويمكن أيضا باستخدام وضع الطيران التلقائي، يمكنك إصدار أوامر لـ AIR PIX لالتقاط صور لك ولطاقمك بشكل مستقل، حتى تتمكن من التقاط صور صريحة أثناء مغامراتك في الهواء الطلق أو التجمعات الصيفية.