وزير الطاقة: لا أومن بالحلول الوقتية.. ولدينا فرصة لمعالجة مشكلات المخيمات في الحج المقبل(فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

قال وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان إن الجهات التي تقدم الخدمات في الحج يجب أن تكون مطلعة ومتابعة لتوفير كل الإمكانيات التي تتيحها حكومة المملكة الحريصة دائما على تقديم خدمة متميزة.

وأوضح في لقاء مع قناة “الإخبارية” أن هناك مسؤولية عامة تلقيها الدولة على عاتقها، مبيناً أن الحج القادم سيكون عادياً بعد أن تزول جائحة فيروس كورونا.

وأشار إلى أن حكومة المملكة لديها فرصة حتى الحج القادم لمعالجة كل المواضيع سواء بالمخيمات ونوعيتها وشكلها العام.

وأكد أنه لا يؤمن بالحلول الوقتية لأنها تعزز المشاكل المستدامة، وأنه لم يرَ شيئا يُعالج معالجة وقتية إلا وكان سببا في تضخيم المشكلة، ويجب أن تكون المعالجة شاملة وكاملة ومستدامة.

وأشار إلى أن هذا الحج استثنائي، والعدد محدود، لكنه فرصة للتعرف على بعض القضايا التي كانت تتكرر في السابق ولم يوجد لها حل، حيث اكتشفنا بعض الممارسات داخل الخيام وهي خارج نطاق مهام الشركة وعولجت من يومين.

وبين أنه ذهب إلى أبعد من ذلك وكلف شركة الكهرباء بتحمل مهام ليس من مسؤولياتها بإحضار عدد كبير من الفنيين للدخول في الخيام لعلاج الشبكات الداخلية داخل المخيمات والتي وجد بها ممارسات خاطئة من مركبي الخدمة.