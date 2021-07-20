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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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متحدث «الداخلية»: نجاح المرحلتان الأولى والثانية من خطط الحج

متحدث «الداخلية»: نجاح المرحلتان الأولى والثانية من خطط الحج
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب نجاح المرحلتان الأولى والثانية من خطط الحج لهذا العام.وأضاف في المؤتمر الصحفي، مساء اليوم ، أنه تمت مباشرة المرحلة الثالثة من خطط الحج الخاصة بالمبيت في مشعر منى.

وكان المتحدث قد أعلن أمس عن ضبط مخالفين أثناء محاولتهما دخول مشعر عرفات بطريقة مخالفة.

 

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