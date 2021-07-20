متحدث «الداخلية»: نجاح المرحلتان الأولى والثانية من خطط الحج

تواصل – فريق التحرير:
أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب نجاح المرحلتان الأولى والثانية من خطط الحج لهذا العام.وأضاف في المؤتمر الصحفي، مساء اليوم ، أنه تمت مباشرة المرحلة الثالثة من خطط الحج الخاصة بالمبيت في مشعر منى.
وكان المتحدث قد أعلن أمس عن ضبط مخالفين أثناء محاولتهما دخول مشعر عرفات بطريقة مخالفة.
الدين الحق القَيِّم يتطَلب تسخير كل أعمال العبد وجميع قرباته لله عز وجل ﴿قُل إِنَّ صَلاتي وَنُسُكي وَمَحيايَ وَمَماتي لِلَّهِ رَبِّ العالَمينَ، لا شَريكَ لَهُ وَبِذلِكَ أُمِرتُ وَأَنا أَوَّلُ المُسلِمينَ﴾.
تلاوة فضيلة الشيخ د.#ياسر_الدوسريمن صلاة المغرب 10 ذو الحجة 1442هـpic.twitter.com/OWWBjnuUye
— شؤون الأئمة والمؤذنين (@Emam_moathen)July 20, 2021