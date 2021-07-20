مدير الصحة العالمية يشيد بتنظيم المملكة لموسم الحج

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أشاد مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم بالتدابير الوقائية والإجراءات الصحية التي اتخذتها المملكة في موسم حج هذا العام، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال أدهانوم في تغريدة له على “تويتر”، : “بينما يجتمع المؤمنون لأداء فريضة الحج هذا العام، نرحب بتخطيط الصحة العامة، والخطوات التي اتخذتها المملكة لضمان سلامة الحجاج ومجتمعاتهم خلال جائحة كورونا“.

وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الأمة الإسلامية بعيد الأضحى متمنيا لها الأمن والاستقرار والسلامة والرخاء، ومشيدا بجهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن والحد من اثار كورونا.