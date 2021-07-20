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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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لحملة الدبلوم والبكالوريوس والماجستير.. وظائف إدارية شاغرة بفروع «التصنيع»

لحملة الدبلوم والبكالوريوس والماجستير.. وظائف إدارية شاغرة بفروع «التصنيع»
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين.

وأوضحت الشركة أن الوظائف المتاحة لحملة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع الشركة والشركات التابعة لها في كل من الجبيل، والرياض، وفق المسميات التالية:

– مدير الخدمات الفنية (الجبيل).

– مدير المبيعات الإقليمية (الرياض).

– ممثل مبيعات (الرياض).

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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