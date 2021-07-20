لحملة الدبلوم والبكالوريوس والماجستير.. وظائف إدارية شاغرة بفروع «التصنيع»

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أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين.

وأوضحت الشركة أن الوظائف المتاحة لحملة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع الشركة والشركات التابعة لها في كل من الجبيل، والرياض، وفق المسميات التالية:

– مدير الخدمات الفنية (الجبيل).

– مدير المبيعات الإقليمية (الرياض).

– ممثل مبيعات (الرياض).

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)