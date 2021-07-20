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تعرّف على موعد إطلاق هاتف «iPhone SE 3»

تعرّف على موعد إطلاق هاتف «iPhone SE 3»
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت أحدث التسريبات عن بعض مميزات هاتف iPhone SE 3، والذي سيكون أحدث إصدار من سلسلة هواتف iPhone SE، فضلا عن موعد إطلاقه التقريبي.

وفقا لموقع ”أبل انسايدر“، تشير التقارير إلى أن هاتف iPhone SE 3 سيأتي بمعالج A14 bionic، وسيتم إطلاقه في النصف الأول من العام المقبل.

سبق وأكد تقرير عن خبير التسريبات ومحلل أبل الشهير مينغ تشي كو في الشهر الماضي، أن هاتف iPhone SE سيتلقى عدة تحديثات وميزات في النصف الأول من عام 2022، وقال المسرب أن هاتف iPhone SE 3 سيكون أرخص هاتف يدعم الاتصال بشبكات الجيل الخامس من أبل على الإطلاق“.

ويذكر أنه قد تم طرح الجيل الأول من هاتف iPhone SE في الأسواق في مارس 2016، وتميز الهاتف بشاشة صغيرة نسبيا، وحل محل هاتف iPhone 5S الذي تم إصداره قبل 3 سنوات من ظهوره.

وفي أبريل من عام 2020، قامت أبل بتحديث سلسلة هواتف iPhone SE، وأطلقت الطراز الجديد بمعالج A13 bionic والذي استخدمه هاتف iPhone 11.

كما جعلت أبل الشاشة أكبر واستخدمت تصميما جديدا، وقامت بتحسين الكاميرا أيضا، ومع ذلك، من المتوقع أن يأتي هاتف iPhone SE 3 المنتظر بتغييرات أقل، حيث من المتوقع أن يكون أكبر تغيير هو المعالج الذي سيأتي به وهو A14 bionic الجديد، والذي يدعم الاتصال بشبكات الجيل الخامس.

ويعتبر هاتف iPhone SE 3 الجديد هو جهاز الأيفون الوحيد في خط إنتاج أبل الحالي المزود بمستشعر Touch ID وزر الصفحة الرئيسة، وتؤكد التسريبات أن هاتف iPhone SE 3 سيستمر في استخدام هذا التصميم في العام المقبل.

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