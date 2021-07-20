«الصحة» تقدم 4 نصائح مهمة لتفادي الإصابة بـ«كورونا» عند ذبح الأضاحي

تواصل – فريق التحرير:

قدمت وزارة الصحة 4 نصائح مهمة أثناء ذبح الأضاحي لتفادي الإصابة بفيروس كورونا المستجد”كوفيد 19″.

وأوصت الوزارة في “إنفوجراف” نشرته على حسابها بموقع “تويتر”، بتطبيق الاحترازات الوقائية لمنع نقل العدوى عند تقطيع وتوزيع لحوم الأضاحي.

ونصحت بعدم المشـاركة في توزيع الأضحية إذا كان لديهم أعراض عدوى، مثل كحة، أو التهاب في الحلق، أو ارتفاع في الحرارة.

كما نصحت بتغطية الأنف والفم بمنديل عند العطس، وغسل اليدين قبل تقطيع الأضحية وتعقيمهما، وأن يحرص المرء على وجود مسافة آمنة بينه وبين الجميع.