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«الكهرباء»: أحمال يوم «عرفة» 74 ميجا وات.. واستقرار كامل للخدمة

«الكهرباء»: أحمال يوم «عرفة» 74 ميجا وات.. واستقرار كامل للخدمة
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تواصل – فريق التحرير :

أكدت الشركة السعودية للكهرباء، استقرار الخدمة الكهربائية بيوم “عرفة” في جميع المواقع بالمشاعر المقدسة، وعدم تسجل أي انقطاعات، رغم ارتفاع الأحمال مقارنة بالعام الماضي، مشددة على موثوقية الخدمة وجاهزية فرق العمليات لمراقبة أداء الشبكة على مدار الساعة.

وأوضحت أن الخطة التشغيلية للشركة هذا العام تسير وفق ما هو مُخطط له، وأن الأحمال المُسجلة يوم “الوقفة” في مشعر عرفات بلغت (74 ميجا وات)، مشيرة إلى أن أنظار المختصين في مركز العمليات والتحكم بالمشاعر المقدسة، لا تزال تراقب وترصد شاشات الأحمال.

وأشارت إلى أنها تسعى إلى تقديم خدمة كهربائية بمستوى عال من الموثوقية والكفاءة في الأداء في سبيل راحة حجاج بيت الله الحرام، حيث اشتملت خطة هذا العام على عدة مرتكزات تضمنت الإشراف الكامل على تشغيل وصيانة الشبكة الكهربائية خلال هذه الفترة، وتعزيز النظام الكهربائي لضمان أعلى درجات الموثوقية ومعايير السلامة، من خلال تعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة بأحد عشر مشروعاً جديداً في مجالي النقل والتوزيع؛ وتوفير مصادر تغذية للطاقة الكهربائية تتجاوز الأحمال المتوقعة، ومصادر تغذية احتياطية، وفقاً لخطط أُعدّت مُسبقاً.

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