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بعد نجاح التصعيد لـ«عرفات».. الحجاج يبيتون بمزدلفة استعداداً ليوم النحر

بعد نجاح التصعيد لـ«عرفات».. الحجاج يبيتون بمزدلفة استعداداً ليوم النحر
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تواصل- فريق التحرير:

استقر حجاج بيت الله الحرام في مشعر مزدلفة هذه الليلة، بعد أن منّ الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات.

وأدى ضيوف الرحمن عقب وصولهم إلى مزدلفة صلاتي المغرب والعشاء جمعاً وقصراً اقتداءً بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وبدأوا في التقاط الجمار ، وسيبيتون هذه الليلة في مزدلفة، ثم يتوجهون إلى منى بعد صلاة فجر يوم غد (عيد الأضحى) لرمي جمرة العقبة ونحر الهدي .

وتعدّ هذه النفرة من عرفات إلى مزدلفة المرحلة الثالثة من مراحل تنقلات حجاج بيت الله الحرام في المشاعر المقدسة لأداء مناسك حجهم .

وشهد انتقال حجاج بيت الله الحرام سهولة وسلاسة في الحركة عبر الحافلات بالنقل الترددي، بمتابعة القوات الأمنية بمختلف قطاعاتها ، الذين يهبّون إلى مساعدة الحجاج وتسهيل حركتهم .

وتابعت بعثة وكالة الأنباء السعودية في المشاعر المقدسة تحركات قوافل حجاج بيت الله الحرام التي اتسمت بالانسيابية -ولله الحمد- عبر حافلات النقل الترددي.

وكان حجاج بيت الله الحرام قضوا هذا اليوم على صعيد، متضرعين إلى الله تعالى أن يجعل حجهم مبرورا وسعيهم مشكورا .

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