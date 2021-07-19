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الحج والعمرة: استمرار نفرة الحجاج إلى مزدلفة.. ورمي الجمرات من الثالثة فجراً (فيديو)

الحج والعمرة: استمرار نفرة الحجاج إلى مزدلفة.. ورمي الجمرات من الثالثة فجراً (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الحج والعمرة المهندس هشام سعيد، نجاح خطط التصعيد والتفويج للحجاج.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي لحج ١٤٤٢هـ، أن عملية تفويج الحجاج تمت عن طريق 2700 رحلة.

وأشار إلى استمرار عملية نفرة الحجاج إلى مزدلفة بانسيابية، موضحاً أن عملية رمي الجمرات تبدأ في تمام الساعة الـ 3 فجر الثلاثاء.

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