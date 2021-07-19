«متحدث الداخلية»: ضبط مخالفين حاولوا دخول مشعر عرفات (فيديو)

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أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب أنه تم ضبط عدد من محاولات الدخول المخالفة إلى مشعر عرفات، اليوم الاثنين، إلا أن ذلك لم يؤثر على أمن وسلامة الحجاج.

وأضاف “الشلهوب” خلال المؤتمر الصحفي لمتابعة موسم الحج أن عملية تصعيد الحجاج إلى مشعر عرفات استغرقت 4 ساعات.

وأعلنت وزارة الحج والعمرة استمرار عملية نفرة الحجاج إلى مزدلفة بانسيابية، وأن عملية تفويج الحجاج تمت عن طريق 2700 رحلة، مؤكدة نجاح واكتمال خطط التصعيد والتفويج، وأن رمي الجمرات سيبدأ الساعة الـ 3 فجر الثلاثاء.