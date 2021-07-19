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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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شركة الأنظمة الميكانيكية تعلن توفر وظائف شاغرة

شركة الأنظمة الميكانيكية تعلن توفر وظائف شاغرة
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الشركة الوطنية للأنظمة الميكانيكية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

وأوضحت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– مهندس برمجيات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة البرمجيات، أو هندسة الكمبيوتر)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مهندس مبيعات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الميكانيكية، أو هندسة إلكترونيات).

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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