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النيابة العامة توضح عقوبة انتهاك تعليمات العزل والحجر الصحي

النيابة العامة توضح عقوبة انتهاك تعليمات العزل والحجر الصحي
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت النيابة العامة أن كل سبل تفشي جائحة كورونا، محظورة، ومنها خرق أحكام العزل أو الحجر الصحي الصادرة عن الجهة المختصة من قبل المصابين بفيروس كورونا أو المخالطين لهم، وخرق أي من ذلك يوجب المُساءلة الجزائية.‎

وقالت النيابة العامة عبر حسابها على موقع تويتر: “كل من انتهك تعليمات العزل أو الحجر الصحي المقررة لمواجهة فيروس كورونا دون الإخلال بأي عقوبات أخرى مقررة شرعاً أو نظاماً يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى سنتين، وغرامة مالية تصل إلى (200.000) ألف ريال.”

وأضافت : “إبعاد المقيم المدان عن المملكة ومنعه من الدخول إليها نهائياً بعد تنفيذ العقوبة المقررة بحقه، مضاعفة العقوبات حال تكرار المخالفة.”

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