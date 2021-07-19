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«الصحة» تعلن مستجدات كورونا: 1293 إصابة و14 وفاة و1453 حالة تعافي

«الصحة» تعلن مستجدات كورونا: 1293 إصابة و14 وفاة و1453 حالة تعافي
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين ، عن تسجيل 1293 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية في المملكة.

وأضافت “الصحة” في بيانها اليومي عن مستجدات كورونا، أنه تم تسجيل 1453 حالة تعافي من كورونا، بينما تم تسجيل 14حالة وفاة.

ودعت “الصحة” الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

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