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«مرور الرياض»:غلق ميدان «الرباط» بدءاً من ثاني أيام عيد الأضحى المبارك لهذا السبب

«مرور الرياض»:غلق ميدان «الرباط» بدءاً من ثاني أيام عيد الأضحى المبارك لهذا السبب
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت المديرية العامة للمرور بمنطقة الرياض بالتنسيق مع وزارة النقل، غلق ميدان الرباط مخرج 4 “جسر تقاطع طريق الملك فهد مع شارع الثمامة” بشكل جزئي لتنفيذ أعمال الصيانة.

وأوضح “المرور” أنه سيتم إغلاق ميدان الرباط مخرج 4، خلال الفترة من 11 ذي الحجة وحتى نهاية يوم  20 ذي الحجة 1442هـ.

وأهاب المرور بقائدي المركبات استخدام الطرق البديلة، حيث سيتم تنفيذ أعمال صيانة واستبدال فواصل التمدد بالاتجاهين.

وتوفّر الجهات المعنية بالرياض طرقاً بديلة موزعة على منطقتين، أولاهما سيتم فيها إغلاق المنحنى الرئيسي عند مخرج 4 على الطريق الدائري الشمالي القادم من الشرق والمتجه شمالاً نحو طريق الملك فهد، على أن يكون طريق الملك خالد باتجاه الشمال طريقاً بديلاً له.

كما سيتم إغلاق المنحنى الرئيسي على الطريق الدائري الشمالي بمخرج 4 للقادم من الغرب والمتجه شمالاً إلى طريق الملك فهد، على أن يكون الطريق البديل هو الاتجاه شرقاً من خلال الدائري الشمالي إلى طريق الملك عبد العزيز والطريق الدائري الشرقي.

بينما تقرر في المنطقة الثانية، وهي تقاطع طريق الملك سلمان مع طريق الملك فهد، إغلاق المنحنى القادم من الشرق والمتجه جنوباً إلى وسط الرياض، على أن يكون الطريق البديل هو طريق الملك خالد باتجاه الجنوب.

كما سيتم إغلاق المنحنى القادم من الغرب والمتجه جنوباً إلى وسط الرياض، على أن يكون طريق الملك عبد العزيز باتجاه الجنوب طريقاً بديلاً له، حيث سيتم تحويل الشاحنات القادمة على طريق الملك فهد باتجاه الجنوب إلى طريق ملهم باتجاه الشرق، ويكون طريق الجنادرية باتجاه الجنوب طريقاً بديلاً له.

فيما سيتم تحويل الشاحنات القادمة على طريق الملك فهد باتجاه الشمال عند مخرج 4 إلى الطريق الدائري الشمالي باتجاه الغرب، على أن يكون طريق الملك خالد باتجاه الشمال طريقاً بديلاً له.

 

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