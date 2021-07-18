«إحسان» تدعو للتبرع لتأمين إيجارات عدد من الأسر محدودة الدخل

تواصل – فريق التحرير:

دعت منصة إحسان، مساء أمس الأحد، للتبرع من أجل المساهمة في تأمين إيجارات الأسر محدودة الدخل.

أوضحت أن التبرع يستهدف تأمين إيجارات لأسر محدودة الدخل ليس لديها القدرة على دفع الإيجار بسبب ضعف الدخل الشهري وكثرة الالتزامات .

وأشارت منصة إحسان، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، إلى أنه تم جمع 18 ألف ريال، فيما يتبقى فقط 116 ألف ريال.