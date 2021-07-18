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ضبط 13 مخالفًا امتهنوا سرقة أغطية شبكات الصرف الصحي والسيول بالرياض

ضبط 13 مخالفًا امتهنوا سرقة أغطية شبكات الصرف الصحي والسيول بالرياض
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تواصل – واس:

أعلنت شرطة منطقة الرياض، اليوم الأحد أنها تمكنت من إلقاء القبض على (13) مخالفًا ارتكبوا جريمة سرقة أغطية حديدية مخصصة لشبكات الصرف الصحي والسيول بمدينة الرياض.

وصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت – بفضل الله – عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على (13) مخالفًا لنظامي الإقامة وأمن الحدود من الجنسيات الباكستانية والأفغانية والصومالية والسودانية، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والخامس، ارتكبوا سرقة أغطية حديدية مخصصة لشبكات الصرف الصحي والسيول بمدينة الرياض، لغرض بيعها، متّخذين من أحد المواقع مكانًا لتجميع المسروقات، حيث ضبط فيها (954) غطاء حديديًا، وقد استُردت.

وأضاف المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، أنه جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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