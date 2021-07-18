«عسيري»: لا يوجد شيءٍ اسمه مضاد وقائي للحجاج

تواصل – فريق التحرير:

حذر د. عبدالله بن مفرح عسيري استشاري الأمراض المعدية بوزارة الصحة، من خطورة ما يتم تداوله بشأن مضاد وقائي للحجاج.

وقال عسيري، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “نوصي بعدم استخدام المضادات الحيوية لأغراض غير علاجية قبل و لا أثناء و لا بعد الحج”.

وأضاف د. عبدالله بن مفرح عسيري استشاري الأمراض المعدية بوزارة الصحة أنه لا يوجد شيءٍ اسمه مضاد وقائي للحجاج.

في سياق متصل، دعت وزارة الصحة حجاج بيت الله الحرام للتقيد بتطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) طيلة فترة حج هذا العام.

وأهابت الوزارة بهم إلى الحرص على تعقيم اليدين وغسلهما والتباعد، وعدم المصافحة، والتأكد من توفر الكمامات والمعقم، وسجادة الصلاة، والمناديل في حقائب الجميع طيلة فترة بقائهم في المشاعر المقدسة.