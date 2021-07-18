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«الصحة»: ارتفاع الجرعات المعطاة من لقاح «كورونا» لأكثر من 22 مليون جرعة

«الصحة»: ارتفاع الجرعات المعطاة من لقاح «كورونا» لأكثر من 22 مليون جرعة
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تواصل – فريق التحرير:

أظهرت بيانات وزارة الصحة، اليوم وصول الجرعات المعطاة من لقاح فيروس كورونا “كوفيد – 19” إلى 22,461,615 جرعة، منها 18.44 مليون جرعة أولى، و 4 ملايين جرعة ثانية.

وأوضحت البيانات أنه بلغ عدد من تلقوا اللقاح من كبار السن 1.4 مليون شخص.

وأشارت إلى أن الـ 24 ساعة الماضية شهدت تسجيل أكثر من 336 ألف جرعة جديدة للمواطنين والمقيمين.

وكانت الوزارة قد دشّنت المرحلة الأولى من تلقي اللقاح في 17 ديسمبر من العام الماضي، فيما انطلقت المرحلة الثانية في 18 فبراير الماضي، والتي شهدت توسع عملية منح اللقاح في جميع المناطق.

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