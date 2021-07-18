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«سامسونج» تطلق ساعتها الذكية الجديدة «GalaxyWatch 4».. تعرّف على المزايا

«سامسونج» تطلق ساعتها الذكية الجديدة «GalaxyWatch 4».. تعرّف على المزايا
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت تقارير تقنية جديدة أن الإصدار الجديد من ساعات شركة سامسونج الكورية الجنوبيةGalaxy Watch 4وWatch 4 Classicسيوفر ضعف سعة التخزين مقارنة بالإصدارات السابقةنكما ستمتلك مجموعة شرائحExynos W920جديدة تماما تقدم أداء أكبر وكفاءة أفضل للطاقة.

وكانت شركة سامسونج أصدرت ساعةGalaxy Watch 3بسعة تخزين داخلية تبلغ 8 جيجابايت، لذا من المقرر أن تأتي ساعةWatch 4بسعة تخزين 16 جيجابايت.

وأشار التقرير إلى أن السبب وراء التغيير هو التحول إلى نظام التشغيلGoogle Wear OS، إذ سيكون متجرGoogle Playمفتوحا للتطبيقات القابلة للارتداء، إذ من المحتمل أن يقوم المستخدمون بتخزين المزيد من التطبيقات بالإضافة إلى مساراتهم الصوتية.

كما أعلنت الشركة الكورية العملاقة أثناء الكشف واجهة المستخدم الجديدةOne UIالمستندة إلىWear OSعن ميزة تظهر فيها جميع تطبيقات الهاتف الذكي على ساعةGalaxy Watch 4أيضا؛ وستكون الترقية في سعة التخزين أمرا ضروريا.

ومن المقرر أن تحتوي سلسلةSamsung Galaxy Watch 4على إصدار كلاسيكي، والذي سيكون له إطار دوار بسعر أعلى.

وتتوفرGalaxy Watch 4بحجمين وهما 40 مم و 44 مم، ويباع الحجم الأصغر بسعر يتراوح ما بين 350- 370 يورو، في حين سيباع الإصدار الأكبر بسعر يتراوح ما بين 380- 400 يورو، كما ستكون متوفرة بالألوان الأسود والفضي والأخضر والذهبي.

وبالنسبة لإصدارGalaxy Watch Classicسيتوفر -أيضا- بحجمين للاختيار وهما: 42 ملم و 46 ملم، وسيباع الأول مقابل 470- 500 يورو، والثاني من 500- 530 يورو باللونين الأسود والفضي فقط.

ومن المقرر أن تأتيWatch 4بميزة مقاومة الماء 5ATMونظام تحديد المواقع العالمي وحمايةGorilla Glass DX +.

وبالنسبة للتصميم، يبدو أن تصميمWatch 4سيكون مختلفا عن إصدارWatch 3وأقرب في الشكل إلىGalaxy Watch 2 Activeبمظهرها الأنيق وخطوطها المنحنية، إذ تنحني جوانب جسم الساعة وفقا لشكل المعصم، ويتم تثبيت الشريط تماما مثل: Watch Active 2. 

بالإضافة إلى ذلك، يوجد زران ماديان على الجانب الأيمن من الساعة، التي قد تأتي كذلك مزودة بإطار حساس للمس مثل: Active 2، ومن المتوقع -أيضا- أن تطلق الشركة ساعةWatch 4في أوائل أغسطس المقبل.

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