الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

شاهد.. أمطار غزيرة تحول الطرقات لأودية جارية بالمياه بالأفلاج

شاهد.. أمطار غزيرة تحول الطرقات لأودية جارية بالمياه بالأفلاج
0

تواصل – فريق التحرير:

تشهد محافظة الأفلاج منذ يوم أمس هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة تسببت في تحويل الطرقات إلى أودية جارية بالمياه.

كما تسببت مياه الأمطار والسيول في الأفلاج، في توقف الحركة المرورية على بعض الطرق، في ظل حالة من التقلبات الجوية تشهدها المحافظة.

من جانبها، أصدرت مديرية الدفاع المدني تنبيها للسكان في “الأفلاج”، مؤكدة على أهمية التقيد بالإرشادات والابتعاد عن الأودية ومواقع تجمع مياه الأمطار.

في سياق متصل توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على مناطق نجران وجيزان وعسير والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض.

فيما تكون الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة في مجملها على أجزاء من المنطقة الشرقية ومنطقة الرياض تشمل العاصمة الرياض ومنطقة الباحة قد تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

 

مواد ذات صلة

شاهد.. جريان السيول على طريق «وصلة النعام» بالحريق

شاهد.. جريان السيول على طريق «وصلة النعام» بالحريق

«الأرصاد» تتوقع استمرار هطول الأمطار على عدد من محافظات الرياض

«الأرصاد» تتوقع استمرار هطول الأمطار على عدد من محافظات الرياض

أمطار صيفية غزيرة وسيول تغطي الأفلاج.. و«الدفاع المدني» ينبّه السكان: ابتعدوا عن الأودية (فيديو)

أمطار صيفية غزيرة وسيول تغطي الأفلاج.. و«الدفاع المدني» ينبّه السكان: ابتعدوا عن الأودية (فيديو)

شاهد.. السيول تقطع خط الرياض بين البديع والسليل وتجرف عدداً من المركبات

شاهد.. السيول تقطع خط الرياض بين البديع والسليل وتجرف عدداً من المركبات

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>