«الصحة» توضح أسباب وخطوات علاج الإجهاد العضلي في الحج

تواصل – فريق التحرير:
وجهت وزارة الصحة مجموعة من النصائح والخطوات المهمة لعلاج مشاكل وأعراض الإجهاد العضلي في موسك الحج.
وأوضحت وزارة الصحة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن من أسباب الإجهاد العضلي:
– ضعف اللياقة البدنية
– الإرهاق الزايد
– الحركة العنيفة
وأشارت وزارة الصحة إلى أن طرق العلاج ما يلي:
• التوقف عن الحركة عند الإحساس بالألم
• ضغط المنطقة المصابة لتخفيف الألم
• تبريد المنطقة المصابة لتخفيف الألم
• رفع العضو المصاب لتخفيف التورم
• استشارة الطبيب عند الضرورة
خطوات علاج الإجهاد العضلي في الحج، اعرفها وطبقها.#حج_بصحةpic.twitter.com/A4cTrb7WtF
— و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH)July 18, 2021