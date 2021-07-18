«الصحة» توضح أسباب وخطوات علاج الإجهاد العضلي في الحج

تواصل – فريق التحرير:

وجهت وزارة الصحة مجموعة من النصائح والخطوات المهمة لعلاج مشاكل وأعراض الإجهاد العضلي في موسك الحج.

وأوضحت وزارة الصحة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن من أسباب الإجهاد العضلي:

– ضعف اللياقة البدنية

– الإرهاق الزايد

– الحركة العنيفة

وأشارت وزارة الصحة إلى أن طرق العلاج ما يلي:

• التوقف عن الحركة عند الإحساس بالألم

• ضغط المنطقة المصابة لتخفيف الألم

• تبريد المنطقة المصابة لتخفيف الألم

• رفع العضو المصاب لتخفيف التورم

• استشارة الطبيب عند الضرورة