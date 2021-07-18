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أمطار صيفية غزيرة وسيول تغطي الأفلاج.. و«الدفاع المدني» ينبّه السكان: ابتعدوا عن الأودية (فيديو)

أمطار صيفية غزيرة وسيول تغطي الأفلاج.. و«الدفاع المدني» ينبّه السكان: ابتعدوا عن الأودية (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

تداول مغردون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مقاطع فيديو تظهر شلالات “الهدار” بمحافظة الأفلاح بمنطقة الرياض.

كما أظهرت مقاطع فيديو جريان السيول بوادي “سحاب” بالأفلاج والتي شهدت ومحافظات أخرى بالمنطقة هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة منذ أمس السبت.

كما أظهر مقطع فيديو متداول السيول وهي تجتاح المنازل، صباح اليوم الأحد، في مركز البديع جنوب محافظة الأفلاج.

من جانبها، أصدرت مديرية الدفاع المدني تنبيها مهماً لسكان محافظة “الأفلاج”، بضرورة التقيد بالإرشادات والابتعاد عن الأودية ومواقع تجمع مياه الأمطار.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على مناطق نجران وجيزان وعسير والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض.

فيما تكون الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة في مجملها على أجزاء من المنطقة الشرقية ومنطقة الرياض تشمل العاصمة الرياض ومنطقة الباحة قد تمتد الى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

 

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