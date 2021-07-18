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تنويه مهم من «الصحة» لمنسوبي التعليم بشأن التطعيم بلقاح «كورونا»

تنويه مهم من «الصحة» لمنسوبي التعليم بشأن التطعيم بلقاح «كورونا»
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت وزارة الصحة، اليوم الأحد، على أهمية تحصين جميع منسوبي التعليم بلقاح فيروس كورونا قبل العودة الحضورية للعام الدراسي المقبل.

وناشدت الوزارة جميع طلبة التعليم العام والجامعي والتدريب التقني من 12 عامًا فما فوق، والمعلمين والمعلمات وأعضاء هيئة التدريس، وكذلك الهيئة التدريبية والإداريين، سرعة الحصول على المواعيد لتلقي اللقاحات من خلال 587 مركزا بالمملكة.

وأوضحت أنه يمكنهم أيضًا تلقي اللقاح من خلال مسارات مخصصة لهم في بعض هذه المراكز في الجامعات.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي استعدادًا للعودة الحضورية للعام الدراسي المقبل، حفاظًا على سلامة المجتمع التعليمي، ونظرًا لأهمية وأولوية قطاع التعليم خلال هذه المرحلة.

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