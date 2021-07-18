الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

أكثر 5 أطعمة معززة لجهاز المناعة

أكثر 5 أطعمة معززة لجهاز المناعة
0

تواصل – وكالات:

كشف خبير تغذية روسي، عن أكثر خمسة منتجات مفيدة لجهاز المناعة وتعزز عمل الجهاز بالجسم.

وقال خبير التغذية ألكسندر ميروشنيكوف، خلال مقابلة مع قناة “موسكو 24” التلفزيونية، أن الكشمش الأسود يعتبر أفضل غذاء صيفي، حيث يحتوي 100 غرام من هذا العنب على 22 بالمائة من القيمة اليومية لفيتامين سي.

وأكد الخبير، على أهمية تناول المنتجات التي تحتوي على فيتامين سي، مشيراً إلى أن فيتامين سي يشارك في إنتاج الإنترفيرون والخلايا المناعية، وفقاً لوكالة سبوتنيك.

وأضاف أنه لتقوية جهاز المناعة، هناك حاجة أيضًا إلى فيتامين (أ) الموجود بالريحان، حيث يشارك هذا الفيتامين أيضًا في تكوين الخلايا المناعية، ناصحاً بتناول ثلاثة إلى أربعة أغصان من الريحان يوميًا، وكذلك تناول الخس لأنه يحتوي على فيتامين (ب) الذي يساعد في مقاومة التوتر.

بالإضافة إلى ذلك، أكد الطبيب عن أهمية الشبت، وكذلك “الجمبري” الغني بالبروتين الذي يساهم في تكوين أجسام المناعة.

مواد ذات صلة

لماذا نحافظ على سلامة اللحوم؟ «الغذاء والدواء» تجيب

لماذا نحافظ على سلامة اللحوم؟ «الغذاء والدواء» تجيب

بعد إتاحة الجرعة الثانية من لقاح كورونا.. ما هو المطلوب من الموطن والمقيم؟

بعد إتاحة الجرعة الثانية من لقاح كورونا.. ما هو المطلوب من الموطن والمقيم؟

تحذير من استخدام غسول الفم بعد تنظيف الأسنان.. لهذا السبب

تحذير من استخدام غسول الفم بعد تنظيف الأسنان.. لهذا السبب

7 أطعمة تجدد أنسجة الكبد وتطهره من السموم

7 أطعمة تجدد أنسجة الكبد وتطهره من السموم

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>