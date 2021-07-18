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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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وزير الطاقة الإماراتي: نشكر المملكة على جهودها في اتفاق «أوبك+»

وزير الطاقة الإماراتي: نشكر المملكة على جهودها في اتفاق «أوبك+»
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تواصل – وكالات :

قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي خلال مؤتمر صحافي بختام اجتماع تحالف مجموعة أوبك+ النفطي اليوم الأحد: إن “الإمارات ملتزمة بمجموعة أوبك+ ودائما تعمل ضمنها ومعها وبذل قصارى جهدها لتحقيق التوازن في السوق”، بحسب العربية نت.

وأضاف المزروعي: “الإمارات كانت ملتزمة من حيث الاتفاقيات المنصوص عليها، ونشكر المملكة ووزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، على هذا الجهد لما وصلنا له اليوم من اتفاق”.

وأعلن تحالف أوبك+ باجتماعه اليوم الأحد تمديد اتفاقية إنتاج النفط حتى نهاية 2022 بدلاً من أبريل المقبل، مع إقرار زيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميا كل شهر اعتباراً من شهر أغسطس المقبل.

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