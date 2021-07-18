وزير الطاقة الإماراتي: نشكر المملكة على جهودها في اتفاق «أوبك+»

تواصل – وكالات :

قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي خلال مؤتمر صحافي بختام اجتماع تحالف مجموعة أوبك+ النفطي اليوم الأحد: إن “الإمارات ملتزمة بمجموعة أوبك+ ودائما تعمل ضمنها ومعها وبذل قصارى جهدها لتحقيق التوازن في السوق”، بحسب العربية نت.

وأضاف المزروعي: “الإمارات كانت ملتزمة من حيث الاتفاقيات المنصوص عليها، ونشكر المملكة ووزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، على هذا الجهد لما وصلنا له اليوم من اتفاق”.

وأعلن تحالف أوبك+ باجتماعه اليوم الأحد تمديد اتفاقية إنتاج النفط حتى نهاية 2022 بدلاً من أبريل المقبل، مع إقرار زيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميا كل شهر اعتباراً من شهر أغسطس المقبل.