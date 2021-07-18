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مدينة الملك عبد الله الطبية تُنقذ حياة حاج أصيب بنوبة قلبية في مشعر منى

مدينة الملك عبد الله الطبية تُنقذ حياة حاج أصيب بنوبة قلبية في مشعر منى
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تواصل – واس:

استطاع فريق طبي تكاملي من مركز القلب بمدينة الملك عبد الله الطبية بمكة المكرمة عضو التجمع الصحي اليوم بعد توفيق الله من إنقاذ حياة حاج باكستاني أصيب بنوبة قلبية حادة خلال وجوده في مشعر منى.

وتم مباشرة حالته في مستشفي منى الوادي، وجرى التنسيق السريع بين الجهات الصحية حيث تم نقل المريض بشكل عاجل من المشاعر إلى قسم الطوارئ بالمدينة الطبية، ويخضع حالياً للرعاية الطبية المناسبة لحالته.

يذكر أن تجمع مكة المكرمة الصحي جهّز فرقاً طبية مختصة لاستقبال مثل هذه الحالات على مدار الساعة وتقديم الرعاية الطبية لهم.

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