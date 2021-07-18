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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
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ولي العهد يصل منطقة الجوف

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كاتب صحفي: 85% من المتسولين من مخالفي الأنظمة والإقامة

كاتب صحفي: 85% من المتسولين من مخالفي الأنظمة والإقامة
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تواصل – فريق التحرير:

أكد الكاتب الصحفي خلف الخميسي، أن ظاهرة التسول التي تعاني منها مختلف الدول تسبب تشويه الشكل الحضاري للمجتمعات.

وقال «الخميسي» عبر قناة الإخبارية، إن التسول ليس حكرا على دولة معينة فغالبية بلدان العالم تشتكي منه، لكن العديد من الدول حاولت مكافحة هذه الظاهرة وأخرى استسلمت إلى الأمر الواقع وتركت الحبل على القارب.

وأشار إلى أن أنواع التسول تتمثل في «غسيل السيارات وبيع الماء، وبيع المناديل والتسول الإلكتروني»، مبينا أن ظاهرة التسول منتشرة في جميع بلدان العالم ولم تقتصر على دول معينة.

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