وظائف إدارية شاغرة لدى شركة المدفوعات السعودية

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أعلنت شركة المدفوعات السعودية، التابعة للبنك المركزي السعودي “ساما”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض.

وأوضحت شركة المدفوعات السعودية، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– محلل أول الإصدار والنشر: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، تقنية المعلومات)، أو أي مجال ذي الصلة.

– أخصائي أول الحوكمة: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرْجَى الدخول على الرابط التالي: (هنا).