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توقعات طقس اليوم.. أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وجريان للسيول بهذه المناطق

توقعات طقس اليوم.. أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وجريان للسيول بهذه المناطق
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تواصل- فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على مناطق نجران وجيزان وعسير والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض.

فيما تكون الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة في مجملها على أجزاء من المنطقة الشرقية ومنطقة الرياض تشمل العاصمة الرياض ومنطقة الباحة قد تمتد الى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

حركة الرياح

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وشمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف تصل إلى مترين على الجزء الجنوبي ، وحالة البحر متوسط الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

أمطار رعدية

من جانبه، قال خبير الطقس عبدالعزيز الحصيني: “متوقع خلال الـ24 ساعة القادمة من اليوم الأحد 1442/12/8هـ لصباح الاثنين -إن شاء الله- ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة بعضها ممطر بأمطار رعدية من خفيفة لغزيرة ورياح مغبرة على أجزاء من مناطق الرياض والشرقية وعسير والباحة وجازان ونجران وجنوب مكة”.

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