أمريكا.. مقتل وإصابة 7 أشخاص في إطلاق نار بمدينة بورتلاند

تواصل – وكالات:

أعلنت الشرطة الأمريكية، مصرع امرأة وإصابة 6 أشخاص آخرين بعد إطلاق النار في وسط مدينة بورتلاند بولاية أوريغون.

وقال مكتب شرطة بورتلاند، إن ضحايا إطلاق النار نقلوا بواسطة سيارة إسعاف إلى المستشفى، حيث تلقت المرأة الإسعافات الأولية لما وصفته الشرطة بأنه إصابات خطيرة، حسبما ذكرت شبكة “سي إن إن” الأمريكية.

وأضافت الشرطة في بيان في وقت لاحق، أن المرأة التي لم يتم الكشف عن هويتها، توفيت في المستشفى متأثرة بجراحها.

وقام مكتب شرطة بورتلاند بتحديث عدد الضحايا، قائلاً إن ما مجموعه سبعة أشخاص وليس ثمانية، كما أفاد في وقت سابق، أصيبوا بطلقات نارية.