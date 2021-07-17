الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

أمريكا.. مقتل وإصابة 7 أشخاص في إطلاق نار بمدينة بورتلاند

أمريكا.. مقتل وإصابة 7 أشخاص في إطلاق نار بمدينة بورتلاند
0

تواصل – وكالات:

أعلنت الشرطة الأمريكية، مصرع امرأة وإصابة 6 أشخاص آخرين بعد إطلاق النار في وسط مدينة بورتلاند بولاية أوريغون.

وقال مكتب شرطة بورتلاند، إن ضحايا إطلاق النار نقلوا بواسطة سيارة إسعاف إلى المستشفى، حيث تلقت المرأة الإسعافات الأولية لما وصفته الشرطة بأنه إصابات خطيرة، حسبما ذكرت شبكة “سي إن إن” الأمريكية.

وأضافت الشرطة في بيان في وقت لاحق، أن المرأة التي لم يتم الكشف عن هويتها، توفيت في المستشفى متأثرة بجراحها.

وقام مكتب شرطة بورتلاند بتحديث عدد الضحايا، قائلاً إن ما مجموعه سبعة أشخاص وليس ثمانية، كما أفاد في وقت سابق، أصيبوا بطلقات نارية.

 

 

 

مواد ذات صلة

أمريكا.. إصابة 8 أشخاص في إطلاق نار بولاية تكساس

أمريكا.. إصابة 8 أشخاص في إطلاق نار بولاية تكساس

أمريكا.. ارتفاع أعداد ضحايا المبنى المنهار بولاية فلوريدا إلى 24 قتيلاً

أمريكا.. ارتفاع أعداد ضحايا المبنى المنهار بولاية فلوريدا إلى 24 قتيلاً

أمريكا.. ارتفاع عدد ضحايا انهيار مبنى سكنى في فلوريدا إلى 9 أشخاص

أمريكا.. ارتفاع عدد ضحايا انهيار مبنى سكنى في فلوريدا إلى 9 أشخاص

واشنطن تفرض عقوبات على شبكة تمول الحرس الثوري وميليشيا الحوثي

واشنطن تفرض عقوبات على شبكة تمول الحرس الثوري وميليشيا الحوثي

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة