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أبرزها دعم شبكة « Wi-Fi 6 ».. تعرّف على مزايا هواتف «iPhone 13»

أبرزها دعم شبكة « Wi-Fi 6 ».. تعرّف على مزايا هواتف «iPhone 13»
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تواصل – فريق التحرير:

تستعد شركة الهواتف الأمريكية العملاقة أبل لطرح سلسلة هواتفiPhone 13الذكية في وقت لاحق من العام الجاري.

وعلى الأرجح ستلتزم بدورة الإطلاق المعتادة لكشف النقاب عن الهواتف الجديدة في شهر سبتمبر المقبل، بحسب موقع ”غيزموتشاينا“.

وقبل الإعلان الرسمي، بدأت تفاصيل أجهزةiPhoneالقادمة في الظهور على الإنترنت، ووفقًا لأحدث تقرير صادر عنDigiTimesمن المتوقع أن يأتي هاتفiPhone 13القادم بدعم محسن لشبكةWi-Fi 6Eوهو إصدار موسع من إطار عملWi-Fi 6مع ميزة إضافية تتمثل في نطاق 6 غيغاهرتز.

ويذكر أنها قد تمت ترقية عملاق التكنولوجيا منWi-Fi 5إلىWi-Fi 6مع تشكيلةiPhone 11في عام 2019، التي توفر سرعات وأمانًا محسنين بشكل كبير.

ومع ذلك، فإن ميزةWi-Fi 6Eتجلب الحد الأدنى من التغييرات مقارنة بشبكةWi-Fi 6، باستثناء نطاق 6 غيغاهرتز المضاف، ولكن من المفترض أن يؤدي ذلك إلى زيادة عرض النطاق الترددي وتقليل التداخل مع الأجهزة،كما يتحدث التقرير أيضًا عن تشكيلة الهواتف الذكية القادمة منAppleالتي تتبنى مستشعرLiDARلوحدة الكاميرا.

وتوضح التسريبات أن أبل قد تجلب تقنيةLiDARفي الإصدار الرئيسiPhone 13وهاتفiPhone 13 Miniبينما تدعمiPhone 13 ProوiPhone 13 Pro MaxبمستشعرLiDARفي الجهة الخلفية.

ومن المتوقع أن تأتي أجهزةiPhone 13الجديدة بشاشات أكثر تقدمًا وكاميرات محسّنة، كما ستكون هناك تغييرات في نتوء الكاميرات في الأجهزة، إذ سيكون لدىiPhone 13وiPhone 13 Proنتوءات أكثر سمكًا للكاميرا الخلفية، مع التغيير الأكثر وضوحًا فيiPhone 13 Pro.

وتأتي الترقية الرئيسة العام الجاري في سلسلةiPhone 13في رقاقة المعالج الجديدة التي تأتي بأداء أسرع، كما تشير التوقعات إلى أن الإصدارات الجديدة تأتي بتحسينات في إمكانيات الكاميرا في تسجيل الفيديو، وأيضاً تحسينات في ميزة التكبير البصري.

كما تدعم الشركة الأمريكية الشاشات في سلسلةiPhone 13العام الجاري بتقنيةIGZOالتي تدعم استجابة سريعة وأداء أفضل. 

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