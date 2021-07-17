وزارة المالية تصرف 73 مليار ريال للقطاع الخاص

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أعلنت وزارة المالية السعودية اليوم السبت، إنهاء إجراءات صرف أكثر من 73 مليار ريال بما نسبته 97% من إجمالي أوامر الدفع المستلمة الخاصة بمطالبات القطاع الخاص، وذلك خلال النصف الأول من العام 2021.

وكانت وزارة المالية السعودية أعلنت بالشراكة مع المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، إطلاق خدمة المطالبات المالية عبر “منصة اعتماد الإلكترونية”، حيث تمكّن الخدمة القطاع الخاص من تنفيذ مشروعاته وتعاملاته المالية وفق أعلى معايير الكفاءة والشفافية ضمن جهود الوزارة الرامية إلى تحقيق رؤية “المملكة 2030”.

وأكدت الوزارة أن هناك 14 أمر دفع غير مصروفة للقطاع الخاص بموجب أحكام قضائية.

وبالنسبة للقطاع العام فقد بلغت إجمالي قيمة أوامر الدفع 431 مليار ريال، تم صرف 428.5 مليار ريال.