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الشيخ «الصقير» يوضح الفرق بين الهدية والصدقة في الأضحية (فيديو)

الشيخ «الصقير» يوضح الفرق بين الهدية والصدقة في الأضحية (فيديو)
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تواصل- فريق التحرير:

أوضح الشيخ الدكتور سامي بن محمد الصقير، عضو هيئة كبار العلماء، الفرق بين الهدية والصدقة في الأضحية.

وقال الشيخ الصقير: “إن الفرق يبن الهدية والصدقة أن الصدقة ما قُصد به ثواب الآخرة، فكل ما قُصد به ثوابت الآخرة فهو صدقة يُتقرب به إلى الله، وأما الهدية فهو ما  قُصد به التودد  والمحبة ، فإن الهدية توجب المحبة والمودة.

وأضاف “أي أن الصدقة هي بذل المال تقرباً إلى الله، والهدية بذل المال تودداً، واعلم أن إخراج الإنسان ماله تبرعا يقع على أوجه ، قد يكون صدقة وقد يكون هدية وقد يكون هبة وقد يكون عطية وقد يكون رشوة.

وتابع الشيخ الصقير: “فالصدقة ما قصد به ثواب الآخرة، والهدية ما قُصد به التودد، والهبة ما قُصد به مجرد النفع المحض، والفرق بين الهدية والهبة أن الهدية في الغالب تكون من الأدنى للأعلى، والهبة تكون من الأعلى للأدنى، والثالث العطية وهي التبرع بالمال، والخامس الرشوة وهي ما قصد به التوصل إلى أمر باطل.

 

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