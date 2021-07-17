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«الخطوط الجوية»: 8 رحلات مخصصة للحجاج من مطار الملك خالد الدولي

«الخطوط الجوية»: 8 رحلات مخصصة للحجاج من مطار الملك خالد الدولي
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الخطوط الجوية السعودية توفير (8) رحلات مخصصة لنقل الحجاج من مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام، ومطار الأحساء الدولي.

ويقدّر عدد الحجاج على متن هذه الرحلات بأكثر من (3) آلاف حاج، ويضاف إلى ذلك حوالي (4) آلاف مقعد من خلال زيادة عدد الرحلات من جهة، واستخدام طائرات ذات سعة أكبر من جهةٍ أخرى، وذلك لاستيعاب أكبر عدد من الحجاج على شبكة الرحلات الداخلية.

ويتم تنفيذ خطة موسم الحج عبر فريق عمل متخصص يضم ممثلين من القطاعات التشغيلية يعمل على مدار الساعة بمتابعة من رؤساء الشركات والقطاعات التشغيلية وبالتنسيق والتعاون مع وزارة الحج والعمرة والهيئة العامة للطيران المدني والجهات الحكومية العاملة في المطارات، في الوقت الذي تراعي فيه الخطوط السعودية أولاً تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا بين منسوبيها وكذلك الضيوف، كما تقدم باقة متكاملة من الخدمات أرضاً وجواً، مما يجعل من رحلة الإيمان لضيوف بيت الله الحرام سهلة وميسرة.

وتقدم “السعودية” على متن الرحلات المخصصة للحج الهدايا، إلى جانب توزيع الهدايا في المشاعر للحجاج القادمين عبر الطرق البرية، كما يمكن للضيوف تحميل أدعية باللغتين العربية والإنجليزية على أجهزتهم الذكية من خلال مسح “الباركود” المتوفر على غلاف الهدايا.

وستبدأ الخطوط السعودية فور انتهاء مرحلة الوصول استعداداتها لبدء المرحلة الثانية من الخطة التشغيلية لحج هذا العام، وذلك بتجنيد إمكاناتها البشرية والآلية في رحلات العودة بعد إتمام الحجاج نُسُكهم.

 

 

 

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