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لماذا نحافظ على سلامة اللحوم؟ «الغذاء والدواء» تجيب

لماذا نحافظ على سلامة اللحوم؟ «الغذاء والدواء» تجيب
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت هيئة الغذاء والدواء، على أهمية الحفاظ على اللحوم وضمان سلامتها بطريقة صحيحة، للوقاية من نمو الميكروبات.

وأوضحت الغذاء والدواء، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن اللحوم تعتبر بيئة مناسبة لنمو الميكروبات، لذلك يجب اتباع طرق الحفظ السليمة لضمان سلامتها.

وأشارت إلى أن اللحوم من الأغذية سريعة الفساد حيث تتعرض للتلوث الميكروبي، كما تعتبر بيئة مناسبة لنمو الميكروبات التي تسبب الأمراض المعوية في حال عدم اتباع طرق الحفظ السليمة، والهدف من ذلك زيادة مدة صلاحيتها والحفاظ على قيمتها الغذائية.

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