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شاهد.. هطول أمطار غزيرة على محافظتي «الخرج» و«الحوطة» بمنطقة الرياض (فيديو)

شاهد.. هطول أمطار غزيرة على محافظتي «الخرج» و«الحوطة» بمنطقة الرياض (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

تداول مغردون على موقع التواصل الاجتماعي” تويتر”، مقاطع فيديو تظهر هطول أمطار على محافظتي الخرج والحوطة بمنطقة الرياض

وتظهر المقاطع هطول الأمطار الغزيرة على طريق الخرج – الرياض، وطريق الرياض – الحوطة، وتشهد محافظة “الحوطة”، هطول أمطار غزيرة في هذه الأثناء.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية وزخات من البرد على مناطق نجران، الرياض، الربع الخالي والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.

 

 

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