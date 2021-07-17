شاهد.. هطول أمطار غزيرة على محافظتي «الخرج» و«الحوطة» بمنطقة الرياض (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

تداول مغردون على موقع التواصل الاجتماعي” تويتر”، مقاطع فيديو تظهر هطول أمطار على محافظتي الخرج والحوطة بمنطقة الرياض.

وتظهر المقاطع هطول الأمطار الغزيرة على طريق الخرج – الرياض، وطريق الرياض – الحوطة، وتشهد محافظة “الحوطة”، هطول أمطار غزيرة في هذه الأثناء.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية وزخات من البرد على مناطق نجران، الرياض، الربع الخالي والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.

