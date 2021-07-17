عبر قطار الحرمين السريع.. أول رحلة لضيوف الرحمن تصل مكة (صور)

«وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا».. تلاوة للشيخ «بندر بليلة» من المسجد الحرام