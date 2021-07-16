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أخصائية تكشف عن 7 عناصر غذائية تعزز الصحة العقلية والبدنية

أخصائية تكشف عن 7 عناصر غذائية تعزز الصحة العقلية والبدنية
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تواصل – وكالات :

قالت أخصائية تغذية، إن نقص التغذية في الفيتامينات والمعادن يمكن أن يعرض أداء الدماغ للخطر ويزيد من التهيج والتعب والاكتئاب.

وأوردت أخضائية التغذية إيشانكا واهي، مجموعة من المصادر الغذائية لتعزيز الصحة العقلية والبدنية، بحسب صحيفة تايمز أوف إنديا:

فيتامين (د)

يلعب دوراً حيوياً في التوازن الهرموني. ويؤدي نقصه إلى اضطراب المزاج النشط وإلى مرض ألزهايمر الخفيف، وخلل في أنماط النوم ومشاكل المزاج، والتعب. ومن أهم المصادر الطبيعية الغنية بهذا الفيتامين: البيض والأسماك الدهنية والفطر والحليب ودقيق الأرز والجبن والشوفان.

فيتامين (ب) المركب (B1, B6, B7, B12, B)

يؤدي نقص فيتامين (ب) إلى الاكتئاب والقلق وتقلب المزاج. والمرضى الذين يعانون من الاكتئاب لديهم مستويات أقل من حمض الفوليك في الدم وهو موجود في الخضروات الورقية الخضراء والفاصوليا والبازلاء والفول السوداني والبقوليات الأخرى والحمضيات.

المغنيسيوم

من المعروف أن نقص المغنيسيوم يؤدي إلى حدوث العديد من المتلازمات العقلية مثل الانفعالات والقلق والتهيج والارتباك والوهن والأرق والصداع والهذيان والهلوسة، وفرط الحساسية؛ لذلك يجب على المرء أن يتناول الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم مثل بذور اليقطين واللوز والفول السوداني.

الحديد

يساهم في صنع خلايا الدم الحمراء، التي تحمل الأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم، ويؤدي نقص الحديد إلى ضعف التركيز، وانخفاض الإدراك (مدى الانتباه، والذكاء، ووظائف الإدراك الحسي) والقلق، والتهيج، والاكتئاب. كما يؤدي نقص الحديد لفترات طويلة إلى الصداع وضيق التنفس.

السيلينيوم

يؤدي انخفاض مستوى السيلينيوم في النظام الغذائي إلى القلق والاكتئاب والتعب؛ وأفضل مصدر غذائي للسيلينيوم هو المكسرات.

أوميغا 3 والأحماض الدهنية

يعتبر أوميغا 3، عنصراً هاماً لوظائف الدماغ خصوصاً الذاكرة والمزاج؛ ويتوفر في الأسماك الدهنية مثل السلمون والتونة وسمك القد وزيت كبد سمك القد وفي بذور الكتان والجوز.

الزنك

معدن أساسي ينظم استجابة الدماغ والجسم للإجهاد؛ ويؤدي نقص الزنك إلى القلق والفصام، واضطرابات الأكل؛ ويتوفر في اللحوم والدواجن والمحار والسبانخ وبذور اليقطين والزبيب والشوكولاتة الداكنة.

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