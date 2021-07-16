الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

9 مواقع مؤقتة لبيع الأضاحي في الرياض

9 مواقع مؤقتة لبيع الأضاحي في الرياض
0

تواصل – فريق التحرير:

خصصت أمانة منطقة الرياض، 9 مواقع مؤقتة لبيع الأضاحي، بهدف تسهيل الوصول وتخفيف الازدحام عليها.

وقالت أمانة الرياض، إن مواقع البيع المؤقتة في كل من (حي الجنادرية، ساحة السلام مول، حي الملقا، حي العارض، حي ظهرة لبن، حي بدر، نقطة حي المشاعل، نقطة حي السلي، حي القادسية).

ولفتت الأمانة إلى أن تلك الخدمة تهدف إلى (تيسير وصول السكان لمراكز بيع الأضاحي، تنظيم المراكز المؤقتة ورفع جودة خدماتها، الحد من الازدحام في أسواق الأنعام الرئيسية، وأخيرًا الالتزام بالبروتوكولات الصحية وتطبيق الإجراءات والاحترازات للحد من انتشار فيروس كورونا).

Image

مواد ذات صلة

«أمانة الرياض» تعلن فتح التسجيل في المواقع المؤقتة لبيع الأضاحي

«أمانة الرياض» تعلن فتح التسجيل في المواقع المؤقتة لبيع الأضاحي

أمانة الرياض تعلن أسماء المرشحين لشغل الوظائف الهندسية والإدارية والقانونية

أمانة الرياض تعلن أسماء المرشحين لشغل الوظائف الهندسية والإدارية والقانونية

بدءاً من اليوم.. «أمانة الرياض» تستقبل طلبات التصاريح الإلكترونية لذبح الأضاحي في المطابخ

بدءاً من اليوم.. «أمانة الرياض» تستقبل طلبات التصاريح الإلكترونية لذبح الأضاحي في المطابخ

«أمانة الرياض» تحدد فترة استقبال طلبات التصاريح الإلكترونية لذبح الأضاحي

«أمانة الرياض» تحدد فترة استقبال طلبات التصاريح الإلكترونية لذبح الأضاحي

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة