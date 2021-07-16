الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«الصحة»: لقاح «موديرنا» يؤخذ على جرعتين عن طريق الحقن في العضل

«الصحة»: لقاح «موديرنا» يؤخذ على جرعتين عن طريق الحقن في العضل
0

تواصل – فريق التحرير:

أوضحت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، طريقة التطعيم الخاصة بلقاح “موديرنا” المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الوزارة في انفوجرافيك على حسابها بتويتر، أن لقاح “موديرنا” يتم أخذه على جرعتين، وذلك عن طريق الحقن في العضل فقط، مشيرة إلى أن التقنية المستخدمة فيه هي “mRNA”.

وكانت الهيئة العامة للغذاء والدواء قد اعتمدت، الأسبوع الماضي، لقاح “موديرنا”، ليكون رابع اللقاحات المعتمدة في المملكة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

مواد ذات صلة

«الصحة» تعلن مستجدات كورونا: 1298 إصابة و13 وفاة و1428 حالة تعافي

«الصحة» تعلن مستجدات كورونا: 1298 إصابة و13 وفاة و1428 حالة تعافي

«الصحة» تعلن مستجدات كورونا: 1165 إصابة و15 وفاة و907 حالات تعافي

«الصحة» تعلن مستجدات كورونا: 1165 إصابة و15 وفاة و907 حالات تعافي

الصحة: جرعات كورونا تتخطى 21 مليون جرعة في المملكة

الصحة: جرعات كورونا تتخطى 21 مليون جرعة في المملكة

ليست بديلا آمناً.. «الصحة» توضح أضرار السجائر الإلكترونية

ليست بديلا آمناً.. «الصحة» توضح أضرار السجائر الإلكترونية

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>