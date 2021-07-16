الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«الحج والعمرة» تُطلق تطبيق «شعائر» للحجاج

«الحج والعمرة» تُطلق تطبيق «شعائر» للحجاج
0

تواصل – فريق التحرير:

أطلقت وزارة الحج والعمرة اليوم الجمعة، تطبيق “شعائر”، بهدف تعزيز الخدمات التقنية المقدمة لضيوف الرحمن في موسم حج 1442هـ، على أجهزة ios والأندرويد.

وأوضحت أنه يمكن تحميل التطبيق عبر رابط الأندرويد (هنا) ، ورابط الآيفون (هنا).

ويعد التطبيق بمثابة هوية رقمية للحاج، حيث يمكنه من تسجيل معلوماته الصحية واستعراض جداول التفويج، ومعرفة برنامج الحاج الخاص به.

كما يمكنه من معرفة نقاط التجمع وأوقات المغادرة من وإلى سكنه في المشاعر المقدسة، واختيار الوجبات من خلال القوائم المخصصة، واستقبال التنبيهات المخصصة من مركز التحكم.

وكانت الوزارة أطلقت قبل أيام بِطاقة شعائر الذكية، لتوفير وتدعيم الخدمات الرقمية المقدمة لضيوف الرحمن في حج هذا العام، وارتقاءً بخدمة وراحة الحجيج، بربط العمليات والخدمات ضمن منصة إلكترونية متكاملة.

مواد ذات صلة

متحدث الحج والعمرة يستعرض فوائد ومزايا بطاقات الحج الذكية (فيديو)

متحدث الحج والعمرة يستعرض فوائد ومزايا بطاقات الحج الذكية (فيديو)

للعام الثاني على التوالي.. المملكة تنظم الحج وسط إجراءات احترازية لحفظ صحة المواطن والمقيم (تقرير)

للعام الثاني على التوالي.. المملكة تنظم الحج وسط إجراءات احترازية لحفظ صحة المواطن والمقيم (تقرير)

«الزكاة والضريبة» تحث المواطنين والمقيمين على إخراج زكاتهم اختيارياً عبر «زكاتي»

«الزكاة والضريبة» تحث المواطنين والمقيمين على إخراج زكاتهم اختيارياً عبر «زكاتي»

«الحج» تدعو للمبادرة بالتسجيل في منصة التدريب الإلكتروني

«الحج» تدعو للمبادرة بالتسجيل في منصة التدريب الإلكتروني

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>