الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

هل يتم فرض غرامة عند التأخر في استلام الهوية الوطنية؟.. «الأحوال المدنية» توضح

هل يتم فرض غرامة عند التأخر في استلام الهوية الوطنية؟.. «الأحوال المدنية» توضح
0

تواصل – فريق التحرير :

أكدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أنه لا يتم فرض غرامة مالية عند التأخر في استلام بطاقة الهوية الوطنية، بعد إبلاغهم بجاهزيتها للاستلام بعد تجديدها.

وأوضحت أنه يتم تطبيق الغرامة عند انتهاء تاريخ صلاحية الهوية الوطنية، إذ يتم إحتساب 100 ريال من تاريخ انتهائها.

وأشارت إلى أنه يمكن تجديدها قبل انتهائها بـ180 يوماً، مشيرة إلى أنه لا توجد غرامة على الشخص المستفيد في حال تغيير اسمه وتوجهه لتجديد بطاقة الهوية الوطنية الخاصة به، بحسب عكاظ.

وأفادت بأنه في حالة فقدان الهوية الوطنية لأول مرة يتم إصدار بدل فاقد دون فرض غرامة، وعند فقدانها للمرة الثانية يتم احتساب غرامة مقدارها 100 ريال.

مواد ذات صلة

«الأحوال المدنية» توضح متطلبات خدمة ربط السجلات المدنية للأبناء بالأم

«الأحوال المدنية» توضح متطلبات خدمة ربط السجلات المدنية للأبناء بالأم

«الأحوال المدنية» توضح طريقة الاستفادة من خدمة ربط السجلات المدنية للأبناء بالأم

«الأحوال المدنية» توضح طريقة الاستفادة من خدمة ربط السجلات المدنية للأبناء بالأم

«الجوازات»: غرامة 50 ألف ريال والسجن 6 أشهر عقوبة من ينقل حجاجًا غير مصرح لهم

«الجوازات»: غرامة 50 ألف ريال والسجن 6 أشهر عقوبة من ينقل حجاجًا غير مصرح لهم

«هيئة المنافسة»: هذه الممارسات تستوجب التشهير وغرامة تصل لـ 10 ملايين ريال

«هيئة المنافسة»: هذه الممارسات تستوجب التشهير وغرامة تصل لـ 10 ملايين ريال

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>