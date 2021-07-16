هل يتم فرض غرامة عند التأخر في استلام الهوية الوطنية؟.. «الأحوال المدنية» توضح

تواصل – فريق التحرير :

أكدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أنه لا يتم فرض غرامة مالية عند التأخر في استلام بطاقة الهوية الوطنية، بعد إبلاغهم بجاهزيتها للاستلام بعد تجديدها.

وأوضحت أنه يتم تطبيق الغرامة عند انتهاء تاريخ صلاحية الهوية الوطنية، إذ يتم إحتساب 100 ريال من تاريخ انتهائها.

وأشارت إلى أنه يمكن تجديدها قبل انتهائها بـ180 يوماً، مشيرة إلى أنه لا توجد غرامة على الشخص المستفيد في حال تغيير اسمه وتوجهه لتجديد بطاقة الهوية الوطنية الخاصة به، بحسب عكاظ.

وأفادت بأنه في حالة فقدان الهوية الوطنية لأول مرة يتم إصدار بدل فاقد دون فرض غرامة، وعند فقدانها للمرة الثانية يتم احتساب غرامة مقدارها 100 ريال.