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سلطنة عمان تقرر منع حركة الأفراد والمركبات وإغلاق الأنشطة التجارية خلال عيد الأضحى

سلطنة عمان تقرر منع حركة الأفراد والمركبات وإغلاق الأنشطة التجارية خلال عيد الأضحى
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تواصل – وكالات :

قررت سلطنة عمان، تمديد فترة الإغلاق للأنشطة التجاريّة ومنع الحركة للأفراد والمركبات طوال اليوم خلال أيام عيد الأضحى المبارك لتنتهي في الساعة الرابعة من صباح يوم السبت 14 من ذي الحجة 1442 هـ الموافق 24 يوليو 2021 م.

كما قررت، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء العمانية، رفع جمهورية سنغافورة وبروناي دار السلام من قائمة الدول التي يحظر على القادمين منها دخول أراضي السلطنة.

وأوضحت أن القرار يبدأ سريانه من الساعة الخامسة عصرَ يوم الاثنين 9 من ذي الحجة 1442 هـ الموافق 19 يوليو 2021م، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

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